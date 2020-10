Allerta Meteo Piemonte: confermato il codice giallo nel nord della regione (Di domenica 4 ottobre 2020) Ancora maltempo in arrivo nel pomeriggio in Piemonte: Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) conferma l’Allerta Meteo gialla nel nord della regione, nella pianura settentrionale (6 delle 8 province, da Alessandria a Vercelli), nelle valli Belbo, Bormida e Scrivia, tra Alessandrino, Astigiano e Cuneese. Sono previsti allagamenti, frane e residue criticità sul lago Maggiore.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Ancora maltempo in arrivo nel pomeriggio in: Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) conferma l’gialla nel, nella pianura settentrionale (6 delle 8 province, da Alessandria a Vercelli), nelle valli Belbo, Bormida e Scrivia, tra Alessandrino, Astigiano e Cuneese. Sono previsti allagamenti, frane e residue criticità sul lago Maggiore.L'articoloWeb.

RegLiguria : [4/10-10.00] #AllertaMeteoLIG ?? Scattata alle 10 l'allerta meteo GIALLA per temporali e piogge diffuse sulle zone… - DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - Corriere : Maltempo, Piemonte e Liguria chiedono lo stato d’emergenza: allerta meteo al Nord, caldo al Sud - BenedettaEvola : RT @GiovanniToti: Questa è un’edizione del @SaloneNautico non semplice ma che nonostante il coronavirus, l'allerta meteo e le polemiche ver… - GHERARDIMAURO1 : RT @GiovanniToti: Questa è un’edizione del @SaloneNautico non semplice ma che nonostante il coronavirus, l'allerta meteo e le polemiche ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Maltempo, trovati 2 cadaveri tra detriti della mareggiata a Sanremo. Piemonte e Liguria chiedono lo stato... Corriere della Sera Meteo Frosinone: variabile domenica, qualche possibile rovescio lunedì, discreto martedì

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. lunedì, 5 ottobre: Cieli molto nuvolosi o coperti al ...

Maltempo, ancora allerta in Emilia per piena Po e vento

L'allerta è valida da ora e per tutta la giornata di domani ... La tendenza delle condizioni meteo sarà poi in attenuazione. (ANSA).

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. lunedì, 5 ottobre: Cieli molto nuvolosi o coperti al ...L'allerta è valida da ora e per tutta la giornata di domani ... La tendenza delle condizioni meteo sarà poi in attenuazione. (ANSA).