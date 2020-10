Agnelli: «De Laurentiis mi ha scritto chiedendo di rimandare e gli ho risposto che la Juve segue le regole» (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente della Juve Andrea Agnelli è intervenuto ai microfoni di Sky poco prima del previsto orario di inizio di Juve-Napoli, che di fatto non comincerà per l’assenza del Napoli Che idea si è fatto di quello che sta succedendo? «Non è che mi debba fare un’idea, sono qui perché credo che sia giusto dare la nostra opinione. Credo che ciò che sia indispensabile è fare chiarezza, abbiamo dei protocolli che sono molti chiari. Era prevedibile che ci saremmo trovati in questa situazione e in questi casi si applica il protocollo della Figc che rimanda a una circolare del Ministero della Sanità che è stata pprovata dal Cts. Bisogna andare in isolamento fiduciario, nel nostro caso in una struttura concordata con l’Asl e così possiamo continuare ad ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente dellaAndreaè intervenuto ai microfoni di Sky poco prima del previsto orario di inizio di-Napoli, che di fatto non comincerà per l’assenza del Napoli Che idea si è fatto di quello che sta succedendo? «Non è che mi debba fare un’idea, sono qui perché credo che sia giusto dare la nostra opinione. Credo che ciò che sia indispensabile è fare chiarezza, abbiamo dei protocolli che sono molti chiari. Era prevedibile che ci saremmo trovati in questa situazione e in questi casi si applica il protocollo della Figc che rimanda a una circolare del Ministero della Sanità che è stata pprovata dal Cts. Bisogna andare in isolamento fiduciario, nel nostro caso in una struttura concordata con l’Asl e così possiamo continuare ad ...

ZZiliani : ... e speriamo che in questa tesa ripresa di contatti tra De Laurentiis e Agnelli non c’entrino due mail spedite gi… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Agnelli: “De Laurentiis mi ha scritto un messaggio per rinviare la partita e io ho risposto che la Juventus, come sempre,… - fede_dybala : RT @NonSoloJuve: ??”De Laurentiis mi ha solo scritto un messaggio con richiesta di rinvio della partita. Io gli ho risposto che la Juventus… - Alessan02694862 : “La Juventus come sempre si attiene alle regole” risposta di Andrea Agnelli al messaggio di De Laurentiis #JuveNapoli - RiccardoMagis : RT @NonSoloJuve: ??”De Laurentiis mi ha solo scritto un messaggio con richiesta di rinvio della partita. Io gli ho risposto che la Juventus… -