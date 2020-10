Udinese-Roma, le formazioni ufficiali (Di sabato 3 ottobre 2020) Alle 20.45, si scende in campo alla Dacia Arena per l’anticipo della terza giornata di Serie A tra Udinese e Roma. Ecco le scelte di Gotti e Fonseca: Udinese (3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Foto: sito Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Alle 20.45, si scende in campo alla Dacia Arena per l’anticipo della terza giornata di Serie A tra. Ecco le scelte di Gotti e Fonseca:(3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

