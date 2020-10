Suicidio Napoli, “ciao so dove abiti”: Attenti, ci sono altri mascherati tra noi (Di sabato 3 ottobre 2020) L’allarme di una mamma: ci sarebbero altri psicopatici che si nascondono dietro la maschera di Jonathan Galindo. Facciamo attenzione. Suicidio Napoli pericolo reteGli adolescenti corrono pericoli in rete. Questo è risaputo ma dopo il Suicidio dell’undicenne di Napoli, il tema challenge e psicopatici che si nascondono nel mondo sommerso di internet, è venuto fuori con tutta la sua drammaticità. E non si dica che se ne parla troppo solo perch° c’è stato un morto: se sarà necessario ne parleremo tutti i giorni. E soprattutto saranno i genitori a doverlo fare dopo le testimonianze choc di alcuni amici dell’undicenne che si è gettato dal decimo piano: “se l’uomo nero ci chiedeva di seguirlo, ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020) L’allarme di una mamma: ci sarebberopsicopatici che si nascondono dietro la maschera di Jonathan Galindo. Facciamo attenzione.pericolo reteGli adolescenti corrono pericoli in rete. Questo è risaputo ma dopo ildell’undicenne di, il tema challenge e psicopatici che si nascondono nel mondo sommerso di internet, è venuto fuori con tutta la sua drammaticità. E non si dica che se ne parla troppo solo perch° c’è stato un morto: se sarà necessario ne parleremo tutti i giorni. E soprattutto saranno i genitori arlo fare dopo le testimonianze choc di alcuni amici dell’undicenne che si è gettato dal decimo piano: “se l’uomo nero ci chiedeva di seguirlo, ...

