Serie C, Viterbese-Avellino: colpo dei lupi nel recupero, la decide il palermitano D'Angelo (Di sabato 3 ottobre 2020) Vittoria importante per l'Avellino.1-0: è questo il risultato della sfida tra Viterbese e Avellino andata in scena questa sera questa sera all'"Enrico Rocchi". I biancoverdi conquistano una preziosissima vittoria nei minuti di recupero, grazie ad una rete del palermitano Sonny D'Angelo: andato in rete al 96°. Risultato importante per la compagine campana che, dopo il rinvio contro la Turris della scorsa settimana, conquista i primi tre punti della stagione. L'Avellino di Piero Braglia affronterà il Palermo di Roberto Boscaglia domenica 11 ottobre, nell'esordio stagionale al "Barbera" dei rosanero.

