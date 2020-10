Serie A, oggi si chiude la 3a giornata: questo il programma (Di domenica 4 ottobre 2020) Si chiude oggi la terza giornata di Serie A. questo il programma della gara di oggi: VENERDI’ 02 OTTOBRE Fiorentina-Sampdoria 1-2 SABATO 03 Sassuolo-Crotone 4-1 Genoa-Torino RINVIATA Udinese-Roma 0-1 DOMENICA 04 Atalanta-Cagliari h12:30 Benevento-Bologna h15 Lazio-Inter h15 Parma-Hellas Verona h15 Milan-Spezia h18Juventus-Napoli h20:45 Foto: twitter inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Sila terzadiA.ildella gara di: VENERDI’ 02 OTTOBRE Fiorentina-Sampdoria 1-2 SABATO 03 Sassuolo-Crotone 4-1 Genoa-Torino RINVIATA Udinese-Roma 0-1 DOMENICA 04 Atalanta-Cagliari h12:30 Benevento-Bologna h15 Lazio-Inter h15 Parma-Hellas Verona h15 Milan-Spezia h18Juventus-Napoli h20:45 Foto: twitter inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Calendario Serie A, le partite di oggi della 3^ giornata Sky Sport Under 17, 2^ Giornata: Virtus Entella-Parma 1-3 (VIDEO)

(www.parmacalcio1913.com) – Anticipo della 2^ Giornata del Campionato Nazionale Serie A & B Under 17, oggi, sabato 3 Ottobre 2020, sul campo in sintetico “A. Daneri”, di Chiavari (GE) il Parma era ...

Serie B – Ndoja trascina la Real Sebastiani Rieti nel test di Teramo

Si conclude con la vittoria della Real Sebastiani Rieti per 76-73, lo scrimmage giocato al PalaSport Acquaviva contro la Teramo a Spicchi (serie B gir. C), ultimo test prima degli impegni ufficiali pe ...

(www.parmacalcio1913.com) – Anticipo della 2^ Giornata del Campionato Nazionale Serie A & B Under 17, oggi, sabato 3 Ottobre 2020, sul campo in sintetico "A. Daneri", di Chiavari (GE) il Parma era ...