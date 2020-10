Roland Garros, Trevisan, Sinner, Sonego: tris azzurro agli ottavi (Di sabato 3 ottobre 2020) Martina Trevisan agli ottavi di finale del Roland Garros insieme ad altri due italiani, credits Shaun Botterill, Getty ImagesL’edizione 2020 del Roland Garros si sta rivelando un’autentica festa azzurra con ben tre italiani, Trevisan, Sinner e Sonego, che hanno strappato il pass per gli ottavi di finale. La seconda settimana del Roland Garros dunque vedrà protagonisti tre azzurri, Martina Trevisan, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Alcuni di loro sono andati oltre le aspettative. Altri hanno realizzato delle vere e proprie imprese. Ci si aspettava un grande torneo di Matteo Berrettini invece, a fronte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Martinadi finale delinsieme ad altri due italiani, credits Shaun Botterill, Getty ImagesL’edizione 2020 delsi sta rivelando un’autentica festa azzurra con ben tre italiani,, che hanno strappato il pass per glidi finale. La seconda settimana deldunque vedrà protagonisti tre azzurri, Martina, Jannike Lorenzo. Alcuni di loro sono andati oltre le aspettative. Altri hanno realizzato delle vere e proprie imprese. Ci si aspettava un grande torneo di Matteo Berrettini invece, a fronte ...

