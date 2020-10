Piemonte in ginocchio per il maltempo. Drammatica conta delle vittime: due morti e 22 dispersi (video) (Di sabato 3 ottobre 2020) “Abbiamo purtroppo registrato una vittima nel Vercellese, un ragazzo di trentasei anni, e abbiamo secondo i dati ufficiali della prefettura al momento 22 dispersi, specialmente concentrati tra le province di Cuneo, Vercelli e Biella. Questi sono i dati al momento, ma sono dati in forte evoluzione”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Interi paesi isolati, case e strade devastate. E’ estremamente critica la situazione che si è venuta a creare nella notte in molte zone del Piemonte in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla regione a partire dal pomeriggio di ieri, provocando esondazioni, frane, allagamenti e ingenti danni a edifici e infrastrutture. maltempo in Piemonte: la stima dei danni In particolare, per i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020) “Abbiamo purtroppo registrato una vittima nel Vercellese, un ragazzo di trentasei anni, e abbiamo secondo i dati ufficiali della prefettura al momento 22, specialmente concentrati tra le province di Cuneo, Vercelli e Biella. Questi sono i dati al momento, ma sono dati in forte evoluzione”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente della RegioneAlberto Cirio. Interi paesi isolati, case e strade devastate. E’ estremamente critica la situazione che si è venuta a creare nella notte in molte zone delin seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla regione a partire dal pomeriggio di ieri, provocando esondazioni, frane, allagamenti e ingenti danni a edifici e infrastrutture.in: la stima dei danni In particolare, per i ...

