Migranti | Azzolina sulla strage del 3 ottobre | “Ricordare non basta”

ROMA – "Oggi e' la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza, in ricordo delle 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 avvenuto a poche miglia da Lampedusa. Abbiamo rinnovato il Protocollo d'Intesa tra il ministero dell'Istruzione, il Comune di Lampedusa e Linosa e il Comitato 3 Ottobre per continuare ad arricchire la sezione del Museo della Fiducia e del Dialogo del Mediterraneo che raccoglie i lavori realizzati dalle scuole italiane ed europee sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza". Lo scrive, su Facebook, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

