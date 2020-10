Mercato Juve, cambia tutto per Chiesa: Dybala dice addio? (Di sabato 3 ottobre 2020) Mercato Juve, i ribaltamenti di fronte sono all’ordine del giorno e sul tema Federico Chiesa della Fiorentina se ne stanno sentendo di tutti i colori. Dopo la partita di ieri tra la Viola e la Sampdoria, con il classe ’97 che ha addirittura indossato la fascia da capitano, le voci sul suo conto si stanno moltiplicando a dismisura: l’attaccante dirà addio a Firenze per diventare il nuovo colpo di calcioMercato della Juventus oppure tutto si tradurrà, come già avvenuto negli scorsi mesi, in un enorme buco nell’acqua? Le ultime notizie corrono e lo fanno senza sosta, ma le più clamorose coinvolgerebbero anche un possibile avvicendamento inatteso tra le fila della rosa di Andrea Pirlo: sarà Paulo ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020), i ribaltamenti di fronte sono all’ordine del giorno e sul tema Federicodella Fiorentina se ne stanno sentendo di tutti i colori. Dopo la partita di ieri tra la Viola e la Sampdoria, con il classe ’97 che ha addirittura indossato la fascia da capitano, le voci sul suo conto si stanno moltiplicando a dismisura: l’attaccante diràa Firenze per diventare il nuovo colpo di calciodellantus oppuresi tradurrà, come già avvenuto negli scorsi mesi, in un enorme buco nell’acqua? Le ultime notizie corrono e lo fanno senza sosta, ma le più clamorose coinvolgerebbero anche un possibile avvicendamento inatteso tra le fila della rosa di Andrea Pirlo: sarà Paulo ...

ZZiliani : Da 2 mesi ci raccontano che la Juve ha un’intera squadra da vendere per almeno 150 milioni. Beh, mancano 3 giorni a… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. La Juve vuole sempre Chiesa e offre Rugani, De Sciglio e Khedira. La Fiorentina disposta a dare soldi purché se li tenga. - forumJuventus : Paratici: 'Juve sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore' ???… - LeonettiFrank : Intervistato da 90 min. com, la stretta finale sul mercato Juve.... - Silvia_Mio86 : RT @_grazy87: -2 alla fine del mercato e Khedira è ancora alla Juve -