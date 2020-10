Lucifer 3 col finale di Deception su Italia1, trame 3 e 10 ottobre: la nuova programmazione (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con Lucifer 3 su Italia nel pomeriggio di sabato 3 ottobre. Il pubblico dovrà invece dire addio a Deception, che oggi propone i suoi ultimi tre episodi della prima e unica stagione. Si parte dal’episodio 3×14 di Lucifer, dal titolo Il custode di mio fratello, di cui vi riportiamo la sinossi: Quando le indagini di Chloe e Lucifer sull’omicidio di un ladro di diamanti puntano verso uno dei fratelli di Ella come principale sospettato, quest’ultima è decisa a provare la sua innocenza. Perciò chiede aiuto a un improbabile alleato. Nel frattempo, Linda è infastidita quando Charlotte si rivolge a lei per aiutarla, e il Detective Pierce cerca di risolvere i suoi problemi con Amenadiel. Nel cast ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con3 su Italia nel pomeriggio di sabato 3. Il pubblico dovrà invece dire addio a, che oggi propone i suoi ultimi tre episodi della prima e unica stagione. Si parte dal’episodio 3×14 di, dal titolo Il custode di mio fratello, di cui vi riportiamo la sinossi: Quando le indagini di Chloe esull’omicidio di un ladro di diamanti puntano verso uno dei fratelli di Ella come principale sospettato, quest’ultima è decisa a provare la sua innocenza. Perciò chiede aiuto a un improbabile alleato. Nel frattempo, Linda è infastidita quando Charlotte si rivolge a lei per aiutarla, e il Detective Pierce cerca di risolvere i suoi problemi con Amenadiel. Nel cast ...

