Juric disperato | oggi si affaccerà dal balcone di Giulietta per sollecitare i rinforzi all’Hellas

Ultime Notizie dalla rete : Juric disperato

Calcio Hellas

Il primo gol in carriera in Serie A del centravanti ex Genoa regala la seconda vittoria su due agli scaligeri, ora soli in testa alla classifica (seppur ...AAA Cercasi Centravanti Disperatamente. Roma e Verona danno vita a una partita spumeggiante, con occasioni da una parte e dall'altra, ma nessuna delle due riesce a primeggiare sull'altra. 'Colpa' dei ...