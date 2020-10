In Piemonte ci sono 22 dispersi e un morto per il maltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Articolo aggiornato alle ore 18,50 AGI - Si aggrava di ora in ora il bilancio del maltempo per la regione Piemonte. Salgono infatti a 22 i dispersi. Lo ha confermato il Governatore Alberto Cirio. "Noi abbiamo registrato purtroppo una vittima nel vercellese - ha detto Cirio - un ragazzo di 36 anni e abbiamo, secondo i dati ufficiali della prefettura", i dispersi, sono in particlare concentrati "tra le province di Cuneo, Vercelli e Biella". "Questi sono i dati al momento - ha aggiunto il presidente del Piemonte - ma sono dati evidentemente in forte evoluzione". Mentre, sempre nel Vercellese, si registra un morto ritrovato a Borgosesia in frazione Bettole. Il corpo era sul greto ai margini del fiume Sesia. L'area in cui ... Leggi su agi (Di sabato 3 ottobre 2020) Articolo aggiornato alle ore 18,50 AGI - Si aggrava di ora in ora il bilancio delper la regione. Salgono infatti a 22 i. Lo ha confermato il Governatore Alberto Cirio. "Noi abbiamo registrato purtroppo una vittima nel vercellese - ha detto Cirio - un ragazzo di 36 anni e abbiamo, secondo i dati ufficiali della prefettura", iin particlare concentrati "tra le province di Cuneo, Vercelli e Biella". "Questii dati al momento - ha aggiunto il presidente del- madati evidentemente in forte evoluzione". Mentre, sempre nel Vercellese, si registra unritrovato a Borgosesia in frazione Bettole. Il corpo era sul greto ai margini del fiume Sesia. L'area in cui ...

