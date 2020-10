Il calciomercato è il luogo delle stravaganze più improbabili

Leggi su linkiesta

(Di sabato 3 ottobre 2020) L’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini, numero uno nerazzurro dal 1984 al 1995, aveva un’abitudine insolita al momento di chiudere le trattative di. Invitava i giocatori per un pranzo informale a casa sua, per scambiare quattro chiacchiere prima della firma e dell’ufficialità. Alla fine dell’incontro faceva firmare loro un biglietto d’auguri per la figlia. Un gesto così semplice che probabilmente nessuno ha mai rifiutato: non potevano sapere che quella firma sarebbe stata sottoposta a una prova grafologica, studiata e analizzata dalla moglie del presidente. E se la grafia non veniva ritenuta bella o accettabile da lei allora l’affare saltava. Poteva essere un’operazione costruita in mesi di trattative. Saltava ugualmente. Questo aneddoto di un calcio ormai passato è stato ...