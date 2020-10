Grave incidente stradale, frontale auto contro bus di linea (Di sabato 3 ottobre 2020) A Marano di Mira &eGrave; avvenuto uno scontro frontale tra un’automobile e un bus di linea. Quattro i feriti, morta la 22enne alla guida dell’auto MARANO DI MIRA – Tragico incidente stradale quello avvenuto oggi intorno a mezzogiorno a Marano di Mira nel veneziano. A scontrarsi frontalmente un’auto, una Fiat Bravo, e un bus di … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 3 ottobre 2020) A Marano di Mira &e; avvenuto uno stra un’mobile e un bus di. Quattro i feriti, morta la 22enne alla guida dell’MARANO DI MIRA – Tragicoquello avvenuto oggi intorno a mezzogiorno a Marano di Mira nel veneziano. A scontrarsi frontalmente un’, una Fiat Bravo, e un bus di … L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Donna incinta coinvolta in un grave incidente: i medici hanno fatto nascere due gemellini - #Donna #incinta… - sergioamaduzzi : @gbongiorno66 Signora non e caduta si e distaccata e pertando sarà venuta di lato un piccolo incidente immagino nie… - vivereperugia : Grave incidente a Solfagnano, due feriti - vogheraseitu : VOGHERA - Grave incidente in tangenziale, un 22enne finisce in ospedale - 1950Vittoria : Incidente non grave alla Bongiorno in tribunale a Catania?!!! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Asolo, grave incidente all'alba in via Volta, coinvolta una coppia: giovane ricoverato in prognosi riservata Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Il far west dei monopattini: motori truccati, guida in contromano. E c’è chi ha imboccato l’autostrada

Si moltiplicano gli incidenti provocati o subiti dai rider dei nuovi veicoli a due ruote. Poco rispettate le regole. Qualcuno procede a 100 all’ora, altri montano in 3. Negli ultimi 3 mesi a Milano 35 ...

Luciano Ligabue, dolorosissima perdita: “Ci mancherai”, grave lutto per il cantautore

Luciano Ligabue, dolorosissima perdita: "Ci mancherai", grave lutto per il cantautore; l'ultimo saluto sui social è da brividi.

Si moltiplicano gli incidenti provocati o subiti dai rider dei nuovi veicoli a due ruote. Poco rispettate le regole. Qualcuno procede a 100 all’ora, altri montano in 3. Negli ultimi 3 mesi a Milano 35 ...Luciano Ligabue, dolorosissima perdita: "Ci mancherai", grave lutto per il cantautore; l'ultimo saluto sui social è da brividi.