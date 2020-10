Giro d’Italia, a cronometro è imbattibile Ganna che a Palermo indossa la prima maglia rosa (Di sabato 3 ottobre 2020) Ancora protagonista del ciclismo è Filippo Ganna che dopo aver vinto la cronometro Mondiale di Imola si è ripetuto oggi a Palermo nella prima frazione della Corsa rosa numero 103. La cronometro di 15 km da Monreale a Palermo è stata vinta dal ciclista italiano con una prestazione grandissima con una pedalata sciolta. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ha chiuso con un vantaggio di 22" sul portoghese Joao Almeida della Deceuninck. 16'53" il tempo al traguardo di Vincenzo Nibali, non brillante la sua prova a 1'29" da Ganna. Tre tappe dure in Sicilia per i corridori che da lunedì dovranno scalare l'Etna. Giro d’Italia, a cronometro è imbattibile ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Ancora protagonista del ciclismo è Filippoche dopo aver vinto laMondiale di Imola si è ripetuto oggi anellafrazione della Corsanumero 103. Ladi 15 km da Monreale aè stata vinta dal ciclista italiano con una prestazione grandissima con una pedalata sciolta. Filippo(Ineos Grenadiers) ha chiuso con un vantaggio di 22" sul portoghese Joao Almeida della Deceuninck. 16'53" il tempo al traguardo di Vincenzo Nibali, non brillante la sua prova a 1'29" da. Tre tappe dure in Sicilia per i corridori che da lunedì dovranno scalare l'Etna.d’Italia, a...

giroditalia : Giro d’Italia is welcoming you to Sicily! Tomorrow is the day and we can’t wait to start racing! Il Giro d’Italia… - giroditalia : ???? @petosagan is riding his first #Giro d'Italia. ????@petosagan sta correndo il suo primo #Giro d'Italia. - giroditalia : Buonasera Giro! Il punto di @monicabertini e @ivanbasso sulla prima tappa del Giro d'Italia 2020, la crono da Monre… - Radio1Rai : ?? Filippo #Ganna si aggiudica la crono di apertura del #Giro d'Italia, 15 km da #Monreale a #Palermo. Segui l'ediz… - Gazzetta_it : #Ganna domina la cronometro, sua la prima #magliarosa. Caduta e ritiro per #Lopez #Giro @giroditalia -

