Genoa | anche Biraschi | Criscito e Males positivi al Covid-19

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Sale il numero di contagiati in casaal-19Continuano a crescere i contagi in casa. Con una nota ufficiale, la società ligure ha comunicato chesono risultatial-19. «IlCfc informa che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultatial-19 i calciatori Davide, Domenicoe Darian». Leggi su Calcionews24.com