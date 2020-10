Forcella, arrestato narcotrafficante 22enne: aveva commesso un omicidio in Germania (Di sabato 3 ottobre 2020) Cronaca di Napoli: Carabinieri e polizia tedesca hanno arrestato un narcotrafficante 22enne che si nascondeva a Forcella (accusato dell’omicidio di un 24enne a Karlsruhe). IL NOME. Nella tarda serata del 2 ottobre, a Napoli nel quartiere Forcella, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli unitamente ai Funzionari della Polizia tedesca di Karlsruhe (la … Leggi su 2anews (Di sabato 3 ottobre 2020) Cronaca di Napoli: Carabinieri e polizia tedesca hannounche si nascondeva a(accusato dell’di un 24enne a Karlsruhe). IL NOME. Nella tarda serata del 2 ottobre, a Napoli nel quartiere, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli unitamente ai Funzionari della Polizia tedesca di Karlsruhe (la …

fanpage : Killer internazionale arrestato a Napoli: si nascondeva tra i vicoli di Forcella - Notiziedi_it : Omicidio in Germania, narcos arrestato a Forcella: si nascondeva con la fidanzata - ViViCentro : Arrestato da Carabinieri e Polizia tedesca Gagnidze Kakha, 22enne di origine georgiana, che si nascondeva in un’abi… - ottopagine : Arrestato a Forcella un killer georgiano ricercato in Germania #Napoli - TeleCapriNews : Cittadino georgiano accusato di un efferato omicidio commesso in Germania arrestato a Napoli dai carabinieri e dall… -