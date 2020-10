Evasione fiscale | i Comuni hanno recuperato 116 mln in 10 anni | Napoli maglia nera solo 12 mln

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 ottobre 2020) In 10circa 116,8 milioni dima calano le somme spettanti quest’anno agli enti locali per la loro partecipazione all’attività di accertamentoe contributivo: per l’anno 2019 ammontano a 7,8 milioni di euro, in diminuzione del 31,8% rispetto all’anno precedente. Quesi i dati che emergono dal rapporto del Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della UIL che ha elaborato i dati del provvedimento del Ministero dell’Interno del 23 settembre 2020 coordinato dalla segretaria confederale, Ivana Veronese, a evidenziarlo. La norma sulla compartecipazione venne introdotto nel 2010, ricorda il sindacato mail 5,1% al 2019 avevano attivato l’attività di ...