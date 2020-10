Due anziani scomparsi nel nulla alle porte di Roma, ricerche senza sosta (Di sabato 3 ottobre 2020) Due uomini di circa 75 anni risultano scomparsi da ieri sera a Rocca di Papa . I due si sono incamminati sull'ippovia tra via dei Principi e via Sicilia e nessuno sembra averli più visti. Le ricerche ... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) Due uomini di circa 75 anni risultanoda ieri sera a Rocca di Papa . I due si sono incamminati sull'ippovia tra via dei Principi e via Sicilia e nessuno sembra averli più visti. Le...

SAN COLOMBANO Si sente male e cade in casa: 87enne salvato dopo due giorni

Anziano cade in casa, dove vive da solo, nel cuore della collina, in un posto isolato, e non riesce più a rialzarsi. Ma dopo 48 ore di silenzio, l’attenzione e la determinazione di servizi sociali, po ...

