Denis Dosio squalificato dal Grande Fratello Vip per una bestemmia, lui si scusa con i fan: “Modo di dire della mia zona…” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Non so nemmeno da dove cominciare, se partire dal dirvi grazie o dal chiedervi scusa”, comincia così il lungo messaggio che Denis Dosio, appena squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip per aver bestemmiato, rivolge ai suoi fan. “È un modo di dire della mia zona, non credevo fosse una ‘bestemmia‘”, scrive il giovane concorrente, chiedendo scusa a chi si è sentito offeso dalle sue parole e ammettendo di aver pianto dopo la squalifica. La decisione della trasmissione è arrivata subito. Poco dopo l’inizio della diretta, infatti, Alfonso Signorini ha chiamato l’influencer e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) “Non so nemmeno da dove cominciare, se partire dal dirvi grazie o dal chiedervi”, comincia così il lungo messaggio che, appenadalla casa delVip per averto, rivolge ai suoi fan. “È un modo dimia zona, non credevo fosse una ‘‘”, scrive il giovane concorrente, chiedendoa chi si è sentito offeso dalle sue parole e ammettendo di aver pianto dopo la squalifica. La decisionetrasmissione è arrivata subito. Poco dopo l’iniziotta, infatti, Alfonso Signorini ha chiamato l’influencer e ...

