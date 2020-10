Biccy da record: a settembre fatti 15 milioni di visualizzazioni (Di domenica 4 ottobre 2020) Biccy da record, per la seconda volta. Dopo aver chiuso agosto segnando il record di mese estivo più di successo della storia del blog (con 8 milioni di visualizzazioni), l’accendersi della tv ha regalato a Biccy.it altri 15 milioni di visualizzazioni in 30 giorni, facendo diventare settembre 2020 il mese più di successo di sempre. 15 milioni che diventano 19 se sommati a quelli fatti da BitchyX.it, costola del blog dedicata ai maschietti. Il cambio nome (prima, come ben ricorderete, il sito si chiamava BitchyF.it) è riuscito ed è piaciuto. Addirittura più del previsto. Fra gli argomenti di maggiore interesse impossibile non citare l’AresGate nato al Grande ... Leggi su biccy (Di domenica 4 ottobre 2020)da, per la seconda volta. Dopo aver chiuso agosto segnando ildi mese estivo più di successo della storia del blog (con 8di), l’accendersi della tv ha regalato a.it altri 15diin 30 giorni, facendo diventare2020 il mese più di successo di sempre. 15che diventano 19 se sommati a quellida BitchyX.it, costola del blog dedicata ai maschietti. Il cambio nome (prima, come ben ricorderete, il sito si chiamava BitchyF.it) è riuscito ed è piaciuto. Addirittura più del previsto. Fra gli argomenti di maggiore interesse impossibile non citare l’AresGate nato al Grande ...

