‘Uomini e Donne’, Valentina Autiero soprende e dichiara l’interesse per uno dei due tronisti! (Di venerdì 2 ottobre 2020) Valentina Autiero è sicuramente una delle dame simbolo del Trono Over. Con la sua verve tutta romana, ha conquistato il pubblico, non temendo di mostrarsi anche in momenti di grande fragilità. Con l’avvio della nuova stagione del dating show, nuove possibilità di incontri si aprono per la personal trainer, che al momento sta frequentando il cavaliere Germano. A questo proposito, la dama ha raccontato a Uomini e Donne Magazine: Ci sono degli aspetti di Germano che mi piacciono molto, altri che sto osservando. Di lui mi ha colpito subito il viso, lo sguardo e anche il suo atteggiamento, silenzioso e riflessivo nonostante vorrei che si lasciasse andare un po’ di più. Un uomo così pacato è difficile che possa starmi accanto, serve una via di mezzo. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 ottobre 2020)è sicuramente una delle dame simbolo del Trono Over. Con la sua verve tutta romana, ha conquistato il pubblico, non temendo di mostrarsi anche in momenti di grande fragilità. Con l’avvio della nuova stagione del dating show, nuove possibilità di incontri si aprono per la personal trainer, che al momento sta frequentando il cavaliere Germano. A questo proposito, la dama ha raccontato a Uomini e Donne Magazine: Ci sono degli aspetti di Germano che mi piacciono molto, altri che sto osservando. Di lui mi ha colpito subito il viso, lo sguardo e anche il suo atteggiamento, silenzioso e riflessivo nonostante vorrei che si lasciasse andare un po’ di più. Un uomo così pacato è difficile che possa starmi accanto, serve una via di mezzo. ...

Mov5Stelle : Oggi 1,3 milioni di famiglie ricevono un aiuto concreto grazie al #RedditoDiCittadinanza. Donne e uomini per i qua… - mattiafeltri : #Buongiorno n.824 - 'Uomini che amano le donne' ovvero Vanessa Incontrada e un irrimediabile equivoco. - ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - TheCrescentMoo2 : 'Questa è una scelta che hai fatto tu' Jessica personaggio più antipatico di uomini e donne , change my mind?… - angelo_arcadu : RT @LaVeritaWeb: Dopo il blitz dell'Emilia Romagna, arriva la comunicazione in Gazzetta: in tutta Italia i medicinali usati da donne per di… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia