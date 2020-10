Traffico Roma del 02-10-2020 ore 07:30 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione a Roma Nord code sulla Salaria tra Villa Spada e aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale si rallenta anche su Flaminia e Cassia rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti dal raccordo a via di Grottarossa code sulla tratto Urbano della Roma L’Aquila tra via Filippo Fiorentini la tangenziale verso il centro è proprio in tangenziale si rallenta da via Prenestina viale Castrense verso San Giovanni code a tratti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e appena esterna tra Prenestina e Tiburtina trasporti metro è a causa di un intervento tecnico il servizio interrotto tra le stazioni di Ottaviano e Battistini attivi bus sostitutivi per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord code sulla Salaria tra Villa Spada e aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale si rallenta anche su Flaminia e Cassia rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti dal raccordo a via di Grottarossa code sulla tratto Urbano dellaL’Aquila tra via Filippo Fiorentini la tangenziale verso il centro è proprio in tangenziale si rallenta da via Prenestina viale Castrense verso San Giovanni code a tratti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e appena esterna tra Prenestina e Tiburtina trasporti metro è a causa di un intervento tecnico il servizio interrotto tra le stazioni di Ottaviano e Battistini attivi bus sostitutivi per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan ...

matteosalvinimi : ... Genova a Roma (con partenza alle 4 del mattino) di quattro detenuti per reati quali truffa, omicidio, lesioni,… - Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code a tratti per traffico intenso tra #Firenze #Impruneta e #Incisa-#Reggello #viabiliTOS #viabiliFI - nitticora : RT @Greenpeace_ITA: Oggi a #Roma abbiamo “ripreso” un pezzo di strada, disegnando al suo posto una ciclabile, per sottrarlo al traffico del… - TrafficoA : A1 - Firenze-Incisa - Coda A1 Bologna-Roma Coda tra Firenze Impruneta e Incisa - Reggello per traffico intenso -

Che aria tira? E’ buona o irrespirabile? Quella di Asti è ben al di sotto della sufficienza: 3 è il voto ricevuto da Legambiente per la qualità dell’aria. E’ quanto emerge dall’edizione speciale del r ...

di Rossella Conte Aprire il centro per salvare le piccole aziende e riportare i fiorentini a vivere il cuore della città. Per negozianti, ambulanti, ristoratori e gestori di locali abolire la zona tra ...

