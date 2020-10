Spazio – Costruiremo sulla Luna e poi andremo su Marte | Fraccaro | “L’uomo diventerà una specie multiplanetaria”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 2 ottobre 2020) L’esplorazione spaziale ha un nuovo ambizioso obiettivo: sviluppare le tecnologie per restare, costruendo delle basi, e poi andare su. Grazie a questo l’uomo potrebbe diventare una “multiplanetaria”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega per lo, Riccardo, nel forum sull’Expo Dubai 2021 organizzato dall’agenzia ANSA. “Si sta inaugurando una nuova era dell’esplorazione spaziale, animata da nuova filosofia che – ha osservato – non e’ dimostrare la capacita’ di uno Stato di riuscire ad atterrare, ma di andare nelloper riuscire a viverlo e sfruttarlo”. Va in questa ...