Salvini ad Augusta: «Avete provato tutti, ora provate anche noi» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ha fatto molto sorridere quel video in cui Giuseppe Conte annunciava, a mo' di televendita, il concorso a premi con gli scontrini dei pagamenti con bancomat. Insomma, una rappresentazione di come la politica (tutta) viva sempre più di slogan spot. E non si esime quasi mai da tutto ciò anche il leader della Lega, massimo esperto di comunicazione politica a mo' di televendita. Matteo Salvini ad Augusta si è ripetuto, con una strana sponsorizzazione. LEGGI anche > Mascherina dei Carabinieri per Salvini prima del processo di Catania Il leader della Lega è in Sicilia per affrontare il processo (che prenderà il via sabato 3 ottobre) a Catania per il caso Gregoretti. E per l'occasione si è recato anche ad ...

