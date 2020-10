Salone del Libro di Torino: Piero Fassino a processo (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’ex sindaco di Torino Piero Fassino è tra i rinviati a giudizio nel procedimento sulla vecchia gestione del Salone del Libro. Il processo si aprirà il 17 maggio 2020. L’udienza preliminare, che riguardava in tutto 29 imputati, è terminata oggi.Sono 17, con Piero Fassino, le persone rinviate a giudizio dal Gup Ersilia Palmieri al termine dell’udienza preliminare del procedimento sulla vecchia gestione del Salone del Libro di Torino.La decisione del giudice riguarda, fra gli altri anche l’ex assessore regionale alla Cultura Antonella Parigi e l’ex patron della kermesse Rolando Picchioni. Rispetto all’impostazione della procura ci sono stati dei ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’ex sindaco diè tra i rinviati a giudizio nel procedimento sulla vecchia gestione deldel. Ilsi aprirà il 17 maggio 2020. L’udienza preliminare, che riguardava in tutto 29 imputati, è terminata oggi.Sono 17, con, le persone rinviate a giudizio dal Gup Ersilia Palmieri al termine dell’udienza preliminare del procedimento sulla vecchia gestione deldeldi.La decisione del giudice riguarda, fra gli altri anche l’ex assessore regionale alla Cultura Antonella Parigi e l’ex patron della kermesse Rolando Picchioni. Rispetto all’impostazione della procura ci sono stati dei ...

