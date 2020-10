Roma, picchiato perché non li invita a una festa: perde un occhio, tre arresti (Di venerdì 2 ottobre 2020) commenta Era stato aggredito e picchiato davanti alla fidanzata da due fratelli pugili per non averli invitati a una festa. Vittima un 28enne di Ladispoli , vicino Roma, che per le botte ricevute ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) commenta Era stato aggredito edavanti alla fidanzata da due fratelli pugili per non averliti a una. Vittima un 28enne di Ladispoli , vicino, che per le botte ricevute ...

SkyTG24 : Ladispoli, 28enne picchiato da 2 fratelli perché non li invita a una festa: perde l’occhio - repubblica : Rep Tv Lavoratore agricolo picchiato dal caporale: aveva minacciato di denunciarlo perché sottopagato - notizieoggi24 : Roma, picchiato da due fratelli perché non li invita ad una festa: perde un occhio #Roma - AnsaRomaLazio : Picchiato perchè non li invita a festa, perde un occhio. L'aggressione a Ladispoli, vicino Roma, arrestati da cara… - LaStampa : Roma, picchiato perché non li invita a festa perde un occhio: tre arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Roma picchiato Roma, picchiato perché non li invita a una festa: perde un occhio, tre arresti TGCOM Civitavecchia, due pugili picchiano un ragazzo fino a fargli perdere un occhio: arrestati

Comune sul litorale Nord della provincia di Roma, si è rivolto ai carabinieri per denunciare di aver subito un'aggressione. Ai militari ha spiegato che la sera precedente è stato picchiato da due ...

Roma, picchiato perché non li invita a festa perde un occhio: tre arresti

Le indagini sono scattate dalla denuncia presentata dalla vittima a fine luglio ai carabinieri. L’accusa: lesioni personali gravissime ...

Comune sul litorale Nord della provincia di Roma, si è rivolto ai carabinieri per denunciare di aver subito un'aggressione. Ai militari ha spiegato che la sera precedente è stato picchiato da due ...Le indagini sono scattate dalla denuncia presentata dalla vittima a fine luglio ai carabinieri. L’accusa: lesioni personali gravissime ...