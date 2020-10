Roberto Giacobbo, la confessione drammatica a Verissimo: “A un passo dalla fine” (Di sabato 3 ottobre 2020) Continuano le anticipazioni della puntata di Verissimo, in onda sabato 3 ottobre, dopo le confessioni di Gabriel Garko che racconterà la sua vita dopo il coming-out, toccherà anche a Roberto Giacobbo. Lo storico divulgatore televisivo racconterà la terribile esperienza vissuta e di come si sia sentito ad un passo dalla fine. Roberto Giacobbo ha avuto il Coronavirus Nessuno sapeva delle condizioni di salute di Roberto Giacobbo, il divulgatore lo ha raccontato in eclusiva proprio a Silvia Toffanin, spiegando i retroscena del suo ricovero. Roberto Giacobbo ha avuto il Covid-19 e per poco il virus non gli toglieva la vita. “È successo il 5 marzo. Qualcuno mi ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Continuano le anticipazioni della puntata di, in onda sabato 3 ottobre, dopo le confessioni di Gabriel Garko che racconterà la sua vita dopo il coming-out, toccherà anche a. Lo storico divulgatore televisivo racconterà la terribile esperienza vissuta e di come si sia sentito ad unfine.ha avuto il Coronavirus Nessuno sapeva delle condizioni di salute di, il divulgatore lo ha raccontato in eclusiva proprio a Silvia Toffanin, spiegando i retroscena del suo ricovero.ha avuto il Covid-19 e per poco il virus non gli toglieva la vita. “È successo il 5 marzo. Qualcuno mi ...

