“Riflessi e riflessioni” a via Porta Elina

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel pieno rispetto delle norme anti covid, dal 3 all’11 ottobre presso l’Archivio dell’Architettura Contemporanea in Viaa Salerno si terrà la quinta edizione della Expo d’Arte Contemporanea “Riflessi e Riflessioni”. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Avalon Arte”, è patrocinata dal Comune di Salerno. La direzione artistica è a cura della presidente Dina Scalera, coadiuvata da Stefania Siano. Esporranno in un percorso suggestivo, frutto dell’allestitore Giovanni Memoli, coadiuvato da Mario Cestaro, 15 artisti, provenienti da tutta Italia, con opere in varie tecniche quali pirografia, pittura ad olio e mosaico. La critica è a cura di Luigi Sinacori che curerà la presentazione al vernissage del 3 ottobre, ore 18,30, alla ...