Petrachi: «A Roma avevo tanto entusiasmo ma mi hanno cacciato in modo subdolo» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gianluca Petrachi ha parlato sulle frequenze di Radio Radio ripercorrendo la sua esperienza alla Roma Gianluca Petrachi ha parlato sulle frequenze di Radio Radio sfogandosi e attaccando il club giallorosso. Le sue parole riportate da Vocegiallorossa.it. Roma – «Io sono arrivato con molto entusiasmo, ho creduto molto al progetto, per arrivare alla Roma ho avuto una diatriba con il mio ex presidente (Cairo, ndr). Non è stato semplice e non lo è tutt’ora, lui è una persona di potere. L’ambiente Roma si sa che è un ambiente difficile, per 20 anni non si è vinto uno Scudetto, credo che ci siano problemi più grossi. Nella mia testardaggine, nella mia idea di fare calcio, sono riuscito a cambiare Cairo: quando ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gianlucaha parlato sulle frequenze di Radio Radio ripercorrendo la sua esperienza allaGianlucaha parlato sulle frequenze di Radio Radio sfogandosi e attaccando il club giallorosso. Le sue parole riportate da Vocegiallorossa.it.– «Io sono arrivato con molto, ho creduto molto al progetto, per arrivare allaho avuto una diatriba con il mio ex presidente (Cairo, ndr). Non è stato semplice e non lo è tutt’ora, lui è una persona di potere. L’ambientesi sa che è un ambiente difficile, per 20 anni non si è vinto uno Scudetto, credo che ci siano problemi più grossi. Nella mia testardaggine, nella mia idea di fare calcio, sono riuscito a cambiare Cairo: quando ...

GiuliaCasci : RT @G_Petrachi69: “Per il direttore è difficile spostare calciatori e prendere soldi dopo stagioni non buone. Le basi erano state messe, an… - asrsupporter : RT @G_Petrachi69: “Per il direttore è difficile spostare calciatori e prendere soldi dopo stagioni non buone. Le basi erano state messe, an… - ilRomanistaweb : 'La Roma ti resta dentro, la storia recente mi ha mortificato' ??? Le parole di Gianluca #Petrachi - LAROMA24 : 'Mi sono sentito mortificato. Tanti topini a #Trigoria come diceva #Spalletti. Senza società non si vince. A Roma c… - G_Petrachi69 : “Per il direttore è difficile spostare calciatori e prendere soldi dopo stagioni non buone. Le basi erano state mes… -