Nicki Minaj è diventata mamma e il marito è uscito dal carcere per assistere al parto

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Se sia femmina o maschio, ancora non è stato detto. Ma Nicki Minaj, che l’estate scorsa ha annunciato via Instagram la sua prima gravidanza, è diventata mamma. Benché manchi una conferma ufficiale della cantante, Billboard e People sono certi che questa abbia partorito lo scorso 30 settembre, in circostanze straordinarie. Per assistere alla nascita del primogenito, Kenneth Petty, marito di Nicki Minaj detenuto in carcere, avrebbe chiesto al giudice un permesso per viaggiare in orari estranei a quelli che il coprifuoco gli consentirebbe. E, secondo quanto appreso da Tmz, il giudice glielo avrebbe accordato.