Maurizio Battista in ospedale, il video: “Me la sono vista brutta” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Brutta esperienza per Maurizio Battista, che al momento si trova ricoverato in ospedale. È lo stesso comico romano a darne notizia, condividendo un video direttamente dal letto d’ospedale. Nello stesso, rivela le sue condizioni e Battista non nasconde di essersela vista brutta. Maurizio Battista in ospedale per problemi al pancreas Nel video pubblicato sul suo profilo social, Battista non perde la verve comica e si rivolge ai suoi fan: “Mi trovo… Indovinate, vi aiuto: ospe…ospedale!”. Quindi, rivela anche a cosa sia dovuto il suo ricovero d’rugenza: “A fare cosa? A cercare di guarire da una bruttissima ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Brutta esperienza per, che al momento si trova ricoverato in. È lo stesso comico romano a darne notizia, condividendo undirettamente dal letto d’. Nello stesso, rivela le sue condizioni enon nasconde di esserselabrutta.inper problemi al pancreas Nelpubblicato sul suo profilo social,non perde la verve comica e si rivolge ai suoi fan: “Mi trovo… Indovinate, vi aiuto: ospe…!”. Quindi, rivela anche a cosa sia dovuto il suo ricovero d’rugenza: “A fare cosa? A cercare di guarire da una bruttissima ...

