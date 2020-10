Matteo Salvini contro Zingaretti: “Si dovrebbe vergognare, ha insultato i morti lombardi” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Da un signore che ieri in Lombardia insultava i morti lombardi non accetto nessun tipo di indicazione e di suggerimento. È un signore che si dovrebbe vergognare, Zingaretti. Uno che va in Lombardia a straparlare di morti non ha la mia stima“. È il duro attacco del leader della Lega, Matteo Salvini, contro il segretario del PD Nicola Zingaretti in un intervento ai cronisti davanti a Montecitorio. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Da un signore che ieri in Lombardia insultava ilombardi non accetto nessun tipo di indicazione e di suggerimento. È un signore che si. Uno che va in Lombardia a straparlare dinon ha la mia stima“. È il duro attacco del leader della Lega,il segretario del PD Nicolain un intervento ai cronisti davanti a Montecitorio.

