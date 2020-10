Mascherine obbligatorie nel Lazio | il testo integrale dell' ordinanza

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Mascherina obbligatoria nelanche all'aperto: multe per chi sgarra, esentati i bambini sotto i sei anni e gli sportivi durante l'allenamento. Ecco ilfirmata dal governatore Nicola Zingaretti e in vigore da domani "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione'emergenza epidemiologica da COVID-2019.ai sensi'articolo 32, comma 3a legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio e per l'implementazionee sedi vaccinali". Ildel provvedimento: "VISTO l'art. 32a Costituzione; VISTO lo Statutoa ...