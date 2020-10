Mascherina obbligatoria all’aperto | tutte le regioni in cui c’è l’obbligo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 2 ottobre 2020)all’aperto: sono tante lein cui i Governatori hanno deciso di imporre nuove restrizioni per cercare di arginare i contagi da Coronavirus. Complice un aumento cospicuo delle persone affette dal Covid 19, in alcunedi Italia si è deciso insomma di tornare all’obbligo dianche all’aperto. Da qualche mese l’uso dellaera obbligatorio solo nei luoghi chiusi, adesso non è più così. C’è bisogno di mettere in atto nuove misure restrittive per evitare una seconda ondata di Coronavirus che potrebbe mettere ko, una volta per, il nostro Paese. Ma quali sono lein cui a oggi è obbligatorio tenere la ...