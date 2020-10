Maltempo, Genova: chiusa l’Aurelia ad Arenzano e lunghe code in A10 (Di venerdì 2 ottobre 2020) A causa del Maltempo il traffico è andato in tilt nel ponente di Genova e sull’autostrada A10 nel nodo che collega il capoluogo ligure ai comuni dell’estremo Ponente genovese. Sono almeno 7 i chilometri di coda che si registrano dal tardo pomeriggio di oggi ad ora tra casello di Genova Pegli e quello di Arenzano, in direzione di Ventimiglia, con tempi di percorrenza di oltre 1 ora. Sul tratto autostradale si è riversato il traffico diretto verso i comuni di Arenzano e Cogoleto in queste ore di allerta arancione, durante le quali scatta automaticamente la chiusura dell’Aurelia tra Vesima, nel comune di Genova, e il limitrofo comune di Arenzano all’altezza della galleria del Pizzo per la presenza di una frana monitorata. Sulla ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) A causa delil traffico è andato in tilt nel ponente die sull’autostrada A10 nel nodo che collega il capoluogo ligure ai comuni dell’estremo Ponente genovese. Sono almeno 7 i chilometri di coda che si registrano dal tardo pomeriggio di oggi ad ora tra casello diPegli e quello di, in direzione di Ventimiglia, con tempi di percorrenza di oltre 1 ora. Sul tratto autostradale si è riversato il traffico diretto verso i comuni die Cogoleto in queste ore di allerta arancione, durante le quali scatta automaticamente la chiusura dell’Aurelia tra Vesima, nel comune di, e il limitrofo comune diall’altezza della galleria del Pizzo per la presenza di una frana monitorata. Sulla ...

emergenzavvf : #Maltempo, dal mattino forti piogge sulla #Liguria, maggiori criticità a #Genova, #Savona e #LaSpezia:… - emergenzavvf : Proseguono da stamattina gli interventi dei #vigilidelfuoco nel Nord #Italia per il #maltempo: in #Liguria svolti 8… - mariarosariafil : RT @emergenzavvf: #Maltempo, dal mattino forti piogge sulla #Liguria, maggiori criticità a #Genova, #Savona e #LaSpezia: #vigilidelfuoco al… - planetpaul65 : RT @emergenzavvf: Proseguono da stamattina gli interventi dei #vigilidelfuoco nel Nord #Italia per il #maltempo: in #Liguria svolti 80 socc… - Marco03500645 : RT @emergenzavvf: #Maltempo, dal mattino forti piogge sulla #Liguria, maggiori criticità a #Genova, #Savona e #LaSpezia: #vigilidelfuoco al… -