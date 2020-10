L’Equipe: il Napoli su Basic (Bordeaux) ma prestito senza obbligo di riscatto (Di venerdì 2 ottobre 2020) È anche su L’Equipe la notizia dell’offerta del Napoli per il centrocampista Tomas Basic (23 anni) centrocampista centrale molto fisico: è alto quasi un metro e novanta. Il profilo che sta cercando il Napoli. Il quotidiano sportivo francese scrive che il Bordeaux giudica insufficiente la proposta del club azzurro che ha proposto la formula del prestito senza obbligo di riscatto. L’ex calciatore dell’Hajduk Spalato ha il contratto col Bordeaux fino al 2022. Secondo L’Equipe avrebbe raggiunto l’accordo con il Napoli ma ci sarebbero anche altri club italiani su di lui: Cagliari, Lazio e Roma. L'articolo L’Equipe: il Napoli su Basic ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) È anche su L’Equipe la notizia dell’offerta delper il centrocampista Tomas(23 anni) centrocampista centrale molto fisico: è alto quasi un metro e novanta. Il profilo che sta cercando il. Il quotidiano sportivo francese scrive che ilgiudica insufficiente la proposta del club azzurro che ha proposto la formula deldi. L’ex calciatore dell’Hajduk Spalato ha il contratto colfino al 2022. Secondo L’Equipe avrebbe raggiunto l’accordo con ilma ci sarebbero anche altri club italiani su di lui: Cagliari, Lazio e Roma. L'articolo L’Equipe: ilsu...

napolista : L’Equipe: il #Napoli su #Basic (Bordeaux) ma prestito senza obbligo di riscatto È un centrocampista fisico, alla B… - RB78115063 : @davide_luise Ho letto che secondo L'Equipe il Napoli ha fatto un'offerta ridicola e per questo è stata rifiutata. - davide_luise : Qualcuno mi chiede in privato di #Basic. Io non lo conosco. Non me ne hanno parlato. Parte dal quotidiano L'Equipe.… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'EQUIPE - Napoli, offerta per Basic - napolista : L’Equipe: offerta del Napoli al Bordeaux per Toma Basic, no dei francesi Il centrocampista croato avrebbe dato però… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Equipe Napoli Napoli, Coronavirus: Dramma nel dramma, muore la sorella e lo Stato abbandona la famiglia l'eco di caserta