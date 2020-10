Juric: «Il mercato? Vorrei si facessero cose più sostanziose» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ivan Juric non è tipo che le manda a dire e, nella conferenza di presentazione di Parma-Verona, ha fatto il punto sulle operazioni in entrata ed uscita che hanno caratterizzato l’ultimo mese dei gialloblù. «La mia idea era rafforzarci, come non lo so. Siamo una società diversa rispetto a tante altre, non abbiamo debiti e non ne facciamo. Altre società fanno cose diverse, si rafforzano anche se non sono a posto economicamente. Poi magari D’Amico può spiegare meglio questo concetto. Io, da allenatore, Vorrei si facessero cose più sostanziose. Poi dipende da chi arriva. Noi ci crediamo in chi è arrivato, non sono venuti a caso, ma se prendi giocatori di un certo spessore è diverso. Se sono deluso? No, non ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ivannon è tipo che le manda a dire e, nella conferenza di presentazione di Parma-Verona, ha fatto il punto sulle operazioni in entrata ed uscita che hanno caratterizzato l’ultimo mese dei gialloblù. «La mia idea era rafforzarci, come non lo so. Siamo una società diversa rispetto a tante altre, non abbiamo debiti e non ne facciamo. Altre società fannodiverse, si rafforzano anche se non sono a posto economicamente. Poi magari D’Amico può spiegare meglio questo concetto. Io, da allenatore,sipiù. Poi dipende da chi arriva. Noi ci crediamo in chi è arrivato, non sono venuti a caso, ma se prendi giocatori di un certo spessore è diverso. Se sono deluso? No, non ...

TuttoMercatoWeb : Juric perplesso per il mercato dell'Hellas: 'Non abbiamo fatto quello che pensavo' - marcomiluzio87 : Altra conferenza top di #Juric. Deluso finora dal mercato, continuiamo ad essere in emergenza, #Veloso non ci sarà… - Hellas1903it : Juric: “Dal mercato mi aspettavo di più. A Parma per provarci” - HellasLive : #HellasVerona, #Juric: “Siamo sempre in emergenza. #Veloso non sarà della partita. Il mercato? Non sono deluso ma r… - Heraldoverona : Dopo la vittoria con l’Udinese in casa #gialloblù si pensa al mercato. Ivan #Juric chiede almeno tre/quattro rinfor… -

Ultime Notizie dalla rete : Juric mercato Juric: «Il mercato? Vorrei si facessero cose più sostanziose» alfredopedulla.com Il “gioco delle coppie” per la Sampdoria: dentro Silva e Fazio, fuori Vieira e Colley

Mercoledì si è definito il trasferimento di Vieira al Verona, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni ...

Roma, Kumbulla si presenta: "Non ho esitato ad accettare: è un'emozione"

Poi un passo per scoprire cosa lo ha portato ad accettare la Roma. “Ero molto emozionato, è stata una cosa velocissima veramente. Quando mi ha chiamato la Roma non ho esitato, per la città e per i tif ...

Mercoledì si è definito il trasferimento di Vieira al Verona, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni ...Poi un passo per scoprire cosa lo ha portato ad accettare la Roma. “Ero molto emozionato, è stata una cosa velocissima veramente. Quando mi ha chiamato la Roma non ho esitato, per la città e per i tif ...