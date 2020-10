Jessica sconvolge lo studio | L’inaspettata scelta a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La nuova edizione diè stata completamente rivoluzionata grazie alla nuova disposizione dello, per mantenere le norme anti-Covid, sia per la fusione del trono over con il trono classico. Ma proprio quest’ultimo ha donato alla trasmissione e al pubblico a casa una nuova emozione. Non è sicuramente la prima volta che accade una dinamica del genere, ma è stato proprio l’inaspettato hare loe la stessa Maria De Filippi. Protagonisti la tronistaAntonini e il corteggiatore Davide Lorusso che hanno deciso di continuare la loro frequentazione fuori dal programma.loÈ sempre stata nota la loro complicità, fin da quando lui ...