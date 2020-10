“Io vuole imparare italiano bene”. Ecco la vignetta “dello scandalo” contestualizzata nell’intero libro: che educa all’inclusione (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Quest’anno io vuole imparare italiano bene”. Le polemiche per l’immagine di un bambino di colore con la sua frase sgrammaticata, contenuta in un testo scolastico, sono proseguite per giorni. E l’accusa agli autori di “scimmiottare con un linguaggio imbarazzante che sembra preso da un pessimo film degli anni Trenta“, avanzata dall’associazione “educare alle differenze”, ha avuto grande eco sul web e sui giornali. Il fumetto in questione è stato pubblicato sul libro “Le avventure di Leo” (Gruppo editoriale Raffaello), scritto da Alessandra Venturelli, Maila Focante, Tiziana Bernabé, Carolina Altamore. La reazione ha indotto la casa editrice a fare un passo indietro: “Raccogliendo umilmente le tante manifestazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Quest’anno iobene”. Le polemiche per l’immagine di un bambino di colore con la sua frase sgrammaticata, contenuta in un testo scolastico, sono proseguite per giorni. E l’accusa agli autori di “scimmiottare con un linguaggio imbarazzante che sembra preso da un pessimo film degli anni Trenta“, avanzata dall’associazione “re alle differenze”, ha avuto grande eco sul web e sui giornali. Il fumetto in questione è stato pubblicato sul“Le avventure di Leo” (Gruppo editoriale Raffaello), scritto da Alessandra Venturelli, Maila Focante, Tiziana Bernabé, Carolina Altamore. La reazione ha indotto la casa editrice a fare un passo indietro: “Raccogliendo umilmente le tante manifestazioni ...

