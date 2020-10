Il fratello di Balotelli preoccupato per Mario e strappa una promessa a Signorini

Leggi su golssip

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il calciomercato sbarca in diretta al GrandeVip. Nel momento delle nomination, Enock Barwuah - ildi- ha chiesto di poter fare una domanda al conduttore, Alfonso. "Maha firmato?". Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato e l'attaccante non ha ancora trovato squadra.è irremovibile: "Non posso dire nulla". Enock si dispiace ma gliuna: "Se firma mi mandi la maglia della squadra con cui ha firmato?" e arriva il sì del conduttore.(Fonte: Canale 5) Golssip.