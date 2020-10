I casi sono 2499, 23 morti, record tamponi: i numeri dell'epidemia nelle ultime 24 ore (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per il secondo giorno consecutivo i contagi di Covid 19 in Italia restano alti: nelle ultime 24 ore sono 2.499 (ieri l'aumento era stato di 2.548). E' ancora record di tamponi: quelli effettuati sono stati 120.301, circa duemila in più. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 319.908. Stabile rispetto a ieri l'incremento del numero delle vittime: 23 in un giorno, per un totale di 35.941. Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per il secondo giorno consecutivo i contagi di Covid 19 in Italia restano alti:24 ore2.499 (ieri l'aumento era stato di 2.548). E' ancoradi: quelli effettuatistati 120.301, circa duemila in più. Il totale dei contagiati dall'inizio'emergenza sale a 319.908. Stabile rispetto a ieri l'incremento del numeroe vittime: 23 in un giorno, per un totale di 35.941.

