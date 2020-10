HIGHLIGHTS Fiorentina Sampdoria | gol e azioni salienti del match

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Gol edelvalido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21:Gol edeltra, valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21. Leggi su Calcionews24.com

LM_1292 : @boys_roby @Fab_LoneWolf Mah, guardiamo gli altri. Sono i tuoi tifosi che sanno tutti gli highlights della partita… - fainfosport : VIDEO - Benevento-Inter 2-5 | Gol e Highlights | Giornata 1 Serie A TIM 2020/21 Dopo i 4 gol alla Fiorentina, l'In… - fainformazione : VIDEO - Benevento-Inter 2-5 | Gol e Highlights | Giornata 1 Serie A TIM 2020/21 Dopo i 4 gol alla Fiorentina, l'In… - AgoiOAmRHD7Qk1L : Full Match & Highlights Serie A 2020-21 Torino vs Atalanta - europa_inter : Online la sintesi di #InterFiorentina col commento di Scarpini. E si va in loop. INTER 4-3 FIORENTINA | HIGHLIGHTS… -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Fiorentina

Secondo successo consecutivo in campionato per l’Inter: dopo il 4-3 contro la Fiorentina, i nerazzurri vincono 5-2 in casa del Benevento nel recupero della prima giornata di Serie A. Gli uomini di Ant ...Benevento-Inter era uno degli incontri più attesi visto che contro Sampdoria e Fiorentina i gol non sono mancati. Non si sono fatti attendere molto nemmeno oggi: dopo 28 secondi Hakimi, alla prima da ...