Grande Fratello Vip 5 | Denis Dosio ha bestemmiato | squalifica per la web star?

Durante la notte, nella casa del Grande Fratello Vip, Denis Dosio ha pronunciato una bestemmia. La web star si trovava in camera insieme agli altri concorrenti. Nel mezzo delle chiacchiere notturne, tuttavia, al ragazzo sarebbe scappata la frase incriminata. Vista la reazione del GF in merito a violazioni di questo genere, Dosio verrà squalificato? Vediamo come hanno reagito gli altri inquilini. Il regolamento della casa del Grande Fratello Vip prevede determinate norme a cui attenersi. Una di queste è di non usare un linguaggio irrispettoso, il che esclude le imprecazioni e le bestemmie. Sembra che stanotte, tuttavia, qualcuno abbia infranto questa regola. A rendersi colpevole, il più giovane della casa, ...

