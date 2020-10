‘Gf Vip 5’ | Denis Dosio squalificato dal programma | il comunicato ufficiale

Leggi su isaechia

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Era già nell’aria da qualche ora, la possibilità di un serio provvedimento da parte della redazione del Grande Fratello nei confronti di uno dei vipponi più amati di questa edizione: il giovanissimo. La comunicazione dell’annullamento del televoto di stasera, che vedeva in nomination, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello, è arrivata questo pomeriggio e sul web si vociferava già una possibile squalifica del giovane concorrente, motivata dal video incriminato diventato subito virale in cui si sente il giovane influencer imprecare in un momento goliardico insieme ai suoi compagni. Aè infatti scappata una bestemmia durante la notte, dopo la ...