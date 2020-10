Gabriel Garko e il coming out – “Mi sto frequentando con una persona” – Verissimo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gabriel Garko sarà ospite di Verissimo per la puntata che andrà in onda domani, 3 ottobre 2020. Nei giorni scorsi l’attore è entrato nella Casa del Grande Fratello per lasciare andare una maschera che indossava da anni e di cui ha voluto parlare in modo approfondito solo nel salotto di Silvia Toffanin. Sono dichiarazioni importanti quelle di Gabriel Garko, che fanno intuire come il mondo dello spettacolo imponga ancora una certa mentalità retrograda. Per questo l’artista ha deciso di fingere di avere relazioni importanti con diverse donne, con cui in realtà ha avuto solo legami di intensa amicizia. Gabriel Garko a Verissimo – “Sono stato 11 anni con un ragazzo che si chiama ... Leggi su giornal (Di venerdì 2 ottobre 2020)sarà ospite diper la puntata che andrà in onda domani, 3 ottobre 2020. Nei giorni scorsi l’attore è entrato nella Casa del Grande Fratello per lasciare andare una maschera che indossava da anni e di cui ha voluto parlare in modo approfondito solo nel salotto di Silvia Toffanin. Sono dichiarazioni importanti quelle di, che fanno intuire come il mondo dello spettacolo imponga ancora una certa mentalità retrograda. Per questo l’artista ha deciso di fingere di avere relazioni importanti con diverse donne, con cui in realtà ha avuto solo legami di intensa amicizia.– “Sono stato 11 anni con un ragazzo che si chiama ...

