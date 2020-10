Fiume Vara esonda in più punti (Di venerdì 2 ottobre 2020) LA SPEZIA, 02 OTT - Alta Val di Vara, La Spezia, colpita dal maltempo questa mattina. Il Fiume Vara arrivato oltre il livello di guardia è uscito in più punti a Sesta Godano e Varese Ligure, dove ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) LA SPEZIA, 02 OTT - Alta Val di, La Spezia, colpita dal maltempo questa mattina. Ilarrivato oltre il livello di guardia è uscito in piùa Sesta Godano e Varese Ligure, dove ha ...

