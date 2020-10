Emma Marrone e Gianni Bismark insieme con “C’hai ragione tu” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il brano è nato dalla collaborazione tra la cantante e il rapper Esce oggi “C’hai ragione tu”, il brano nato dalla collaborazione tra Emma Marrone e il rapper Gianni Bismark (Tiziano Menghi, ndr). Il brano farà parte del repack dell’ ultimo album del rapper, che è stato pubblicato lo scorso marzo e che si intitola “Nati diversi: ultima cena” in uscita il prossimo 6 ottobre. Cosa significa il brano Pare che questo brano sia nato da un incontro casuale, come si legge nella nota stampa, ed è “un botta e risposta tra due innamorati dal sapore nostalgico, un dialogo ambientato in una Roma che forse oggi non esiste più ma che tutti amano ricordare con affetto”. leggi anche–> Emma ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il brano è nato dalla collaborazione tra la cantante e il rapper Esce oggi “C’haitu”, il brano nato dalla collaborazione trae il rapper(Tiziano Menghi, ndr). Il brano farà parte del repack dell’ ultimo album del rapper, che è stato pubblicato lo scorso marzo e che si intitola “Nati diversi: ultima cena” in uscita il prossimo 6 ottobre. Cosa significa il brano Pare che questo brano sia nato da un incontro casuale, come si legge nella nota stampa, ed è “un botta e risposta tra due innamorati dal sapore nostalgico, un dialogo ambientato in una Roma che forse oggi non esiste più ma che tutti amano ricordare con affetto”. leggi anche–>...

VanityFairIt : Da ragazza amava ballare e cantare, e presto avrebbe iniziato una vita «rock ’n’ roll». Emma Bonino racconta la pas… - Fabiola70752859 : RT @Crispino_V: Emma Marrone in romano patrimonio dell’Unesco. Senza se e senza ma. #CHaiRagioneTu - sarer27 : RT @jaimelvannister: Anche io ho bisogno di Emma Marrone nella mia vita. Ne ho profondamente bisogno. #XF2020 - emmaishome : RT @Crispino_V: Emma Marrone in romano patrimonio dell’Unesco. Senza se e senza ma. #CHaiRagioneTu - emcmhugs : RT @_Fra_ncy: Sono giunta a una conclusione: chi non vuole bene a Emma Marrone è una brutta persona. Guardatela, dai. #XF2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone Gianni Bismark & Emma Marrone, ‘C’hai ragione tu’: il testo del duetto Revenews X Factor, la furia di Emma Marrone contro un concorrente

Il giovane Alessandro si presenta sul palco delle Audizioni, ma uno sbadiglio di troppo fa andare su tutte le furie la ...

Emma Marrone: lingua fuori, è il giudice più sexy – FOTO

La nuova edizione di X Factor protagonista su Sky e con lei anche la giudice Emma Marrone. L'ultima foto in atteggiamento sexy.

Il giovane Alessandro si presenta sul palco delle Audizioni, ma uno sbadiglio di troppo fa andare su tutte le furie la ...La nuova edizione di X Factor protagonista su Sky e con lei anche la giudice Emma Marrone. L'ultima foto in atteggiamento sexy.