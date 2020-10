Emily in Paris: 12 single a Parigi, aspettando Lily Collins (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fatti in là, Carrie Bradshaw: una nuova fashion victim è arrivata in città. Ma al posto di New York, stavolta, c’è La Ville Lumière. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fatti in là, Carrie Bradshaw: una nuova fashion victim è arrivata in città. Ma al posto di New York, stavolta, c’è La Ville Lumière.

vuqueliott : Oggi/ domani vorrei fare chiusino con emily in paris ma già si che mi sveglierò tardissimo e poi domani sera c’è il gf ???? - intominra : AMANHÃ TEM EMILY IN PARIS KSHSJSJSJSJSHSHHSSKKAGSHSJDJSJBDND LILY PERFEITA, RAINHA, DONA DO MEU MUNDO - Nah_nsantos1 : RT @sharmspie: to ansiosa pra emily in paris - sharmspie : to ansiosa pra emily in paris - xherondaleee : Sono le 00:57 del 2 ottobre e netflix ancora non ha messo le puntate di Emily in Paris, pretty mad -